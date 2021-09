"Oddio che fai?". Imbarazzo per la Ferilli a Tu si que vales (Di domenica 26 settembre 2021) Attimi di Imbarazzo nell'ultima puntata di Tu si que vales quando un concorrente di 26 anni ha cercato di rubare un bacio all'attrice mentre la stava salutando Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021) Attimi dinell'ultima puntata di Tu si quequando un concorrente di 26 anni ha cercato di rubare un bacio all'attrice mentre la stava salutando

Ultime Notizie dalla rete : Oddio che "Oddio che fa...". Concorrente tenta di baciare la Ferilli Una posizione forzata e innaturale che ha lasciato a bocca aperta Gerry Scotti e Rudy Zerbi , soprattutto perché dopo poco - nel tentativo di tornare alla posizione normale - il 26enne ha rischiato ...



