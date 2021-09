Nuoto | ISL Napoli 2021 Aqua Centurions vincenti e in semifinale! Federica Pellegrini saluta con un secondo posto nei 200 stile

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) Tris di doppiette servito per l’Italnella seconda giornata del match 10 della ISLche vede il successo degliche conquistano l’accesso diretto alle semifinali in programma a novembre ad Eindhoven in Olanda, senza passare dallo spareggio di mercoledì e giovedì che vedranno protagoniste le altre tre squadre in vasca ieri e oggi, oltre ai DC Trident con due soli posti a disposizione per la semifinale. La classifica finale vede glivincere il match 10 con 563 punti, secondi gli Iron con 529 punti, terzoper i Tokyo Frog Kings con 397 e quarta piazza per i NY Breakers con 272 punti. Nei 100libero uomini il successo se lo giocano i due motori della 4×100 azzurra d’argento a Tokyo: vittoria per ...