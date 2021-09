Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 4° giorno

Advertising

CPrayerWarriors : Novena ai Santi Arcangeli, 25 settembre: 6° giorno - KattInForma : Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 3° giorno - TempoPreghiera : Nono giorno della novena ai Santi Cosma e Damiano - CiaoKarol : ? NOVENA POTENTE A SAN FRANCESCO D'ASSISI ? ?? INVOCA IL POVERELLO PER DIVENTARE SANTO ?? - CiaoKarol : ?? NOVENA A SAN FRANCESCO D'ASSISI ?? ?? RECITA LA POTENTE PREGHIERA AL POVERELLO ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santi

RuvoLive

...deiMedici Cosma e Damiano. E' tutto pronto ad Alberobello per l'edizione 2021 delle celebrazioni in onore dei patroni della capitale dei trulli. In questi giorni è in corso la solenne...In questi giorni è in corso la solenneche terminerà sabato 25 settembre, ma il clou della ... "Con l'arrivo della Festa deiMedici nasce in noi alberobellesi un momento di riflessione ...Che questa Santa piena d'amore per il Signore ci accompagni in questi nove giorni, facendo scendere su di noi una pioggia di grazie.Continua la novena di San Francesco di Assisi 2021 a Ragusa. Ieri sera la Santa Messa è stata celebrata dal Rettore del Seminario di Ragusa Don Gianni Mezzasalma, insieme ai seminaristi.