“NON SIAMO MAI STATE AMICHE!”: E’ DAVVERO GUERRA APERTA TRA ADRIANA VOLPE E SONIA BRUGANELLI? (Di domenica 26 settembre 2021) SONIA BRUGANELLI e ADRIANA VOLPE duellano a suon di tweet a causa di uno scatto pubblicato nel cuore della notte e di un commento che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco cosa succede tra le due opinioniste del GF Vip, ma sarà tutto vero?Nelle ultime ore SONIA BRUGANELLI, neo opinionista del GF Vip e moglie di Paolo Bonolis, pubblica uno scatto in compagnia di Giancarlo Magalli in un noto ristorante romano. Ad accompagnare l’immagine, grandi sorrisi e una didascalia che accende lunghi dibattiti e polemiche social: “le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!!”.La frase, apparentemente priva di doppi sensi, fa il giro del web e, in men che non si dica, la Signora Bonolis viene tacciata di cattiveria e perfidia nei confronti della collega ADRIANA ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021)duellano a suon di tweet a causa di uno scatto pubblicato nel cuore della notte e di un commento che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco cosa succede tra le due opinioniste del GF Vip, ma sarà tutto vero?Nelle ultime ore, neo opinionista del GF Vip e moglie di Paolo Bonolis, pubblica uno scatto in compagnia di Giancarlo Magalli in un noto ristorante romano. Ad accompagnare l’immagine, grandi sorrisi e una didascalia che accende lunghi dibattiti e polemiche social: “le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!!”.La frase, apparentemente priva di doppi sensi, fa il giro del web e, in men che non si dica, la Signora Bonolis viene tacciata di cattiveria e perfidia nei confronti della collega...

Advertising

GiuliaSalemi93 : @centraldayline @daymelloreal per favore chi gestisce questo profilo fate qualcosa!!! Siamo arrivati a parlare di s… - Pontifex_it : Siamo sorelle e fratelli, tutti! Preghiamo l’Altissimo che, dopo questo tempo di prova, non ci siano più “gli altri… - RobertoBurioni : Al San Raffaele da tempo gli unici gravi sono i non vaccinati. Quindi vacciniamoci tutti alla svelta e torniamo a p… - SandraM_Tcon0 : RT @ImolaOggi: No, non siamo tra i Talebani, siamo in Italia, dove il 'regime' persegue le donne non allineate. Vicequestore di polizia: «I… - IlDaz : Di nuovo insieme con alcuni e ci siamo finalmente incontrati faccia a faccia con altri ?? Grande evento Era una fe… -