Non si fermano all'alt dei motociclisti dell'Arma, presi dopo inseguimento sul lungomare (Di domenica 26 settembre 2021) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale due persone, un pregiudicato e un incensurato di Casoria. Questa mattina i motociclisti dell'Arma hanno intimato l'alt ai due a bordo di un suv in transito su via Caracciolo. L'auto non si è fermata ed è partito l'inseguimento. Il conducente, già noto alle forze dell'ordine e risultato sprovvisto della patente di guida, dopo aver svoltato a forte velocità e in controsenso su piazza vittoria – via Chiatamone ha urtato e danneggiato un palo della segnaletica stradale sui gradini che danno accesso a via Partenope. dopo avere tentato di proseguire con l'auto nonostante il pneumatico forato alla fine hanno lasciato il veicolo e si sono dati alla fuga. Il passeggero è stato subito bloccato mentre sono state ...

