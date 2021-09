Noicattaro | riapre dopo più di sessanta anni il teatro all’italiana più piccolo del mondo Giornate europee del patrimonio

Leggi su noinotizie

(Di domenica 26 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune dipiù di 60dall’ultimo spettacolo e al termine di un attento e accurato restauro viene restituito alla collettività ilcittadino di Noicàttaro, ilpiùdel. Con i suoi 50 posti questo piccolissimo scrigno, nella centralissima via Carmine, fu nel 1700 un frantoio appartenente ai Duchi Carafa di Noja, antico nome di Noicàttaro. Nel 1869 il “trappeto” venne adibito, grazie ad un abile lavoro di falegnameria, aCittadino rappresentando per quasi un secolo un importante centro culturale e ricreativo della cittadina pugliese. Nel 2019 diventa famoso in tutto ilper essere stato il set di una delle scene ...