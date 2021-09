No Time to Die: Rami Malek risponde alle critiche sulla durata del film (Di domenica 26 settembre 2021) Rami Malek ha recentemente risposto alle lamentele dei fan relative alla durata di No Time to Die, l'ultimo capitolo del franchise con Daniel Craig che uscirà nelle sale il 30 settembre. Rami Malek ha rassicurato i fan che si stanno lamentando della durata di No Time to Die, dicendo loro che adoreranno ogni minuto della pellicola. In molti hanno alzato le sopracciglia quando è stato rivelato che il film sarà il capitolo più lungo di sempre dell'intero franchise, con una durata di 163 minuti (due ore e 43 minuti). Alcuni fan hanno scherzato sul fatto che avranno bisogno di una "pausa cocktail", mentre altri hanno affermato che la durata non è affatto adatta ad un film di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 settembre 2021)ha recentemente rispostolamentele dei fan relative alladi Noto Die, l'ultimo capitolo del franchise con Daniel Craig che uscirà nelle sale il 30 settembre.ha rassicurato i fan che si stanno lamentando delladi Noto Die, dicendo loro che adoreranno ogni minuto della pellicola. In molti hanno alzato le sopracciglia quando è stato rivelato che ilsarà il capitolo più lungo di sempre dell'intero franchise, con unadi 163 minuti (due ore e 43 minuti). Alcuni fan hanno scherzato sul fatto che avranno bisogno di una "pausa cocktail", mentre altri hanno affermato che lanon è affatto adatta ad undi ...

