Nicolas Cage, sapete chi è lo zio? E’ incredibilmente famoso (Di domenica 26 settembre 2021) In queste ultime ore si sta parlando molto di Nicolas Cage e della sua figura poco elegante fatta in un locale a Las Vegas. Ma sapete chi è suo zio? Nicolas Cage (Getty Images)Nicolas Cage torna a far parlare di sé. Ma questa volta non per un premio o un riconoscimento in merito ad una delle sue interpretazioni cinematografiche. L’attore hollywoodiano, infatti, è stato beccato in un bar di Las Vegas a piedi nudi e completamente ubriaco mentre “molestava” le persone che erano nel locale. Per questo motivo è stato allontanato e scortato fuori. L’attore, protagonista di numerosi film come il thriller Primal diretto dall’ex stuntman Nick Powell, vanta una famiglia molto importante nel mondo del cinema. Sicuramente per ... Leggi su chenews (Di domenica 26 settembre 2021) In queste ultime ore si sta parlando molto die della sua figura poco elegante fatta in un locale a Las Vegas. Machi è suo(Getty Images)torna a far parlare di sé. Ma questa volta non per un premio o un riconoscimento in merito ad una delle sue interpretani cinematografiche. L’attore hollywoodiano, infatti, è stato beccato in un bar di Las Vegas a piedi nudi e completamente ubriaco mentre “molestava” le persone che erano nel locale. Per questo motivo è stato allontanato e scortato fuori. L’attore, protagonista di numerosi film come il thriller Primal diretto dall’ex stuntman Nick Powell, vanta una famiglia molto importante nel mondo del cinema. Sicuramente per ...

