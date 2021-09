“Nessuno lo immaginava”. Tu si que vales, brutto colpo per Maria De Filippi: si è scoperto poco fa (Di domenica 26 settembre 2021) Maria De Filippi, la notizia non è delle migliori. Schieramento che sembrava essere vincente per la conduttrice di Tu sì que vales, Belen affiancata ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, e la giuria composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ma la sfida aspettative vs realtà non ha portato a ottimi risultati. Sfida di ascolti tv sempre più avvincente quella di sabato 25 settembre. Un risultato che non ha soddisfatto le aspettative dello staff di Belen con Sabrina Ferilli a rappresentare la giuria popolare e J-Ax come ospite. Infatti il programma riconferma un netto calo rispetto alla prima messa in onda. Tu sì que vales conquista 3,806 milioni di spettatori ed il 23,9% tra le 21.43 e le 24.38. Netto calo rispetto alla prima puntata che aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 settembre 2021)De, la notizia non è delle migliori. Schieramento che sembrava essere vincente per la conduttrice di Tu sì que, Belen affiancata ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, e la giuria composta da Gerry Scotti,De, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ma la sfida aspettative vs realtà non ha portato a ottimi risultati. Sfida di ascolti tv sempre più avvincente quella di sabato 25 settembre. Un risultato che non ha soddisfatto le aspettative dello staff di Belen con Sabrina Ferilli a rappresentare la giuria popolare e J-Ax come ospite. Infatti il programma riconferma un netto calo rispetto alla prima messa in onda. Tu sì queconquista 3,806 milioni di spettatori ed il 23,9% tra le 21.43 e le 24.38. Netto calo rispetto alla prima puntata che aveva ...

