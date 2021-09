Nella rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto c’entra anche la famiglia di lui (Di domenica 26 settembre 2021) La rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto è stata un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia nata a Uomini e Donne. In un’intervista l’ex tronista ha rivelato che il rapporto con la giovane toscana era diventato difficile da gestire e anche la sua famiglia gli ha consigliato di guardarsi dentro e prendere la decisione più giusta per lui. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 settembre 2021) Latraè stata un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia nata a Uomini e Donne. In un’intervista l’ex tronista ha rivelato che il rapporto con la giovane toscana era diventato difficile da gestire ela suagli ha consigliato di guardarsi dentro e prendere la decisione più giusta per lui. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

nickbluebox : RT @rimmel83837671: Oggi sarebbe qui se 4 agenti non lo avessero ammazzato di botte a 18 anni. 54 lesioni in tutto il corpo, alcune devasta… - PRighetti60 : RT @rimmel83837671: Oggi sarebbe qui se 4 agenti non lo avessero ammazzato di botte a 18 anni. 54 lesioni in tutto il corpo, alcune devasta… - carmen_distaso : RT @rimmel83837671: Oggi sarebbe qui se 4 agenti non lo avessero ammazzato di botte a 18 anni. 54 lesioni in tutto il corpo, alcune devasta… - Barbara42621319 : RT @rimmel83837671: Oggi sarebbe qui se 4 agenti non lo avessero ammazzato di botte a 18 anni. 54 lesioni in tutto il corpo, alcune devasta… - arual812 : RT @rimmel83837671: Oggi sarebbe qui se 4 agenti non lo avessero ammazzato di botte a 18 anni. 54 lesioni in tutto il corpo, alcune devasta… -