Nazionali, la Premier pronta a bloccare i sudamericani (Di domenica 26 settembre 2021) Le squadre della Premier League sono pronte a trattenere di nuovo le loro stelle sudamericane nella pausa per le Nazionali se i giocatori sono costretti a saltare qualche partita di campionato. Come riportato dal Daily Mail, i club rilasceranno i giocatori per le imminenti qualificazioni ai Mondiali solo se le Nazionali permetteranno ai calciatori di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 26 settembre 2021) Le squadre dellaLeague sono pronte a trattenere di nuovo le loro stelle sudamericane nella pausa per lese i giocatori sono costretti a saltare qualche partita di campionato. Come riportato dal Daily Mail, i club rilasceranno i giocatori per le imminenti qualificazioni ai Mondiali solo se lepermetteranno ai calciatori di L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Nazionali, la Premier pronta a bloccare i sudamericani: Le squadre della Premier League sono p… - il_piccolo : Domenica prossima la chiamata alle urne. Venerdì l’ultimo giorno di campagna. In città i ministri Stefani e Patuane… - peterkama : VARESE Lo studente 27enne, la tesi sul Reddito di Cittadinanza e il «grazie» di Draghi Marco Liati ha inviato a Pal… - TMWSampdoria : L'ex Sampdoria Andersen: 'Premier League è il massimo per me' - mantegazziani : RT @MarcoReNer_azz: Mercoledì il PSG non ha vinto in Belgio. Oggi il City non ha vinto in casa in Premier. Le partite sono tutte difficili… -