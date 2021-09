Nata senza olfatto per un'anomalia congenita, a 22 anni sente gli odori per la prima volta (Di domenica 26 settembre 2021) Nata senza olfatto, a 22 anni sente improvvisamente gli odori. È la storia di una ragazza tedesca affetta da anosmia per congenita mancanza dei bulbi olfattivi, i tessuti che servono per inviare al cervello il messaggio nervoso prodotto dagli odori che arrivano nel nostro naso. Il suo caso è stato descritto sulla rivista Neurocase dagli scienziati dell’Università di Dresden in Germania. L’équipe tedesca coordiNata dal professor Thomas Hummel ha sottoposto la giovane a una serie di test olfattivi: la ragazza è riuscita a riconoscere circa metà degli odori proposti, ad esempio quello di arancia, zenzero, fumo, menta. Ha continuato, invece, a non riconoscere odori come quello del pellame, la banana, il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021), a 22improvvisamente gli. È la storia di una ragazza tedesca affetta da anosmia permancanza dei bulbi olfattivi, i tessuti che servono per inviare al cervello il messaggio nervoso prodotto dagliche arrivano nel nostro naso. Il suo caso è stato descritto sulla rivista Neurocase dagli scienziati dell’Università di Dresden in Germania. L’équipe tedesca coordidal professor Thomas Hummel ha sottoposto la giovane a una serie di test olfattivi: la ragazza è riuscita a riconoscere circa metà degliproposti, ad esempio quello di arancia, zenzero, fumo, menta. Ha continuato, invece, a non riconoscerecome quello del pellame, la banana, il ...

