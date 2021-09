Nasce il Premio “CartaCanta” per il miglior libro musicale italiano | i 5 candidati del 2021

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 settembre 2021) BRESCIA – L’associazione culturale Ar.Ca., che fin dalla fondazione raccoglie e cataloga, nella sua sede di Brescia, i volumi che trattano la storia e la critica della popular Music, istituisce da quest’anno un riconoscimento per ilsull’argomento. Vengono prese in considerazione le opere pubblicate, e fatte pervenire alla sede dell’Associazione, tra il settembre dell’anno precedente e l’agosto dell’anno corrente: biografie e autobiografie, saggi critici e resoconti storici, ma anche opere di fiction ambientate nel mondo della musica o scritte da musicisti, purché di autoree regolarmente pubblicati e distribuiti in Italia. L’associazione xulturale Ar.Ca., anche considerando le recensioni pubblicate da quotidiani, riviste e testate online, seleziona una short list dei libri editi nei 12 mesi del periodo di ...