Napoli senza Osimhen dal 9 gennaio per la Coppa d’Africa (Di domenica 26 settembre 2021) Victor Osimhen lascerà temporaneamente il Napoli a gennaio per disputare la Coppa d’Africa. Victor Osimhen sta crescendo sempre di più con il Napoli, ma purtroppo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 26 settembre 2021) Victorlascerà temporaneamente ilper disputare la. Victorsta crescendo sempre di più con il, ma purtroppo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Le favorite? Sono Inter, Milan e Napoli. Noi abbiamo perso molti punti, dobbiamo fare il nostro percorso… - fabiano8marzo : @Queen_Mary_Na A me rode che tu non sappia che la Dea inizia 'male' tutti gli anni, che tu non sappia che abbiamo g… - gattonero626bis : @deny_md88 Forse eravamo piccoli davanti a un grande schermo... Poi adolescenti si fuggiava appena alzati all una s… - Smgii1908 : @milan_corner Qua veramente ho sclerato di brutto, io e mio padre sembravamo malato del Napoli con Mario Rui quando… - Sax7374 : RT @MPAPA090: @TUTTOJUVE_COM @LordGalurd Spiegate al super tifoso imparziale che a causa delle qualificazioni mondiali, abbiamo giocato sen… -