Napoli, non si fermano all'alt: inseguiti sul lungomare (Di domenica 26 settembre 2021) A Napoli è scattato un inseguimento molto movimentato. Due uomini non hanno rispettato l'alt dei militari e si sono dati alla fuga. I carabinieri all'inseguimento dei fuggitivi (via Screenshot)È stata una mattina molto intensa per le forze dell'ordine. Alle 8.30 di questa mattina i Carabinieri hanno intimato l'alt ad un Suv che percorreva Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Il conducente e il suo passeggero non hanno rispettato l'ordine, dando il via ad uno spericolato inseguimento e costringendo i militari nelle strette vie cittadine. Il guidatore ha svoltato in controsenso a piazza Vittoria per poi schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale a Via Chiatamone, nei pressi dei gradini che danno accesso a Via Partenope. L'uomo era già noto ai militari e risulterà sprovvisto della patente di guida.

