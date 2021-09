Napoli, Manfredi: “Grande impegno nazionale dopo l’isolamento” (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Penso che Napoli abbia Grande bisogno di lavoro, di sviluppo ma anche di inclusione sociale. Tutti ora si sono resi conto che dobbiamo lavorare nella stessa direzione per creare opportunità che salvaguardino i diritti costituzionali dei cittadini, migliorare la qualita’ della vita e finalmente rimettere Napoli al centro delle politiche nazionali ed europee“. Ne è convinto il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha accompagnato il leader del M5s Giuseppe Conte in un tour nella periferia orientale del capoluogo, tra i quartieri di Barra e Ponticelli. “Questa consapevolezza dei cittadini – ha spiegato Manfredi – credo sia la Grande forza. Noi oggi abbiamo bisogno di un Grande ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– ”Penso cheabbiabisogno di lavoro, di sviluppo ma anche di inclusione sociale. Tutti ora si sono resi conto che dobbiamo lavorare nella stessa direzione per creare opportunità che salvaguardino i diritti costituzionali dei cittadini, migliorare la qualita’ della vita e finalmente rimettereal centro delle politiche nazionali ed europee“. Ne è convinto il candidato sindaco diGaetano, che ha accompagnato il leader del M5s Giuseppe Conte in un tour nella periferia orientale del capoluogo, tra i quartieri di Barra e Ponticelli. “Questa consapevolezza dei cittadini – ha spiegato– credo sia laforza. Noi oggi abbiamo bisogno di un...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, #Manfredi: 'Grande impegno nazionale dopo l'#Isolamento' ** - infoitinterno : Giuseppe Conte a Napoli con Manfredi: «È il momento della ripartenza, via tutti i limiti di capienza» - mattinodinapoli : Giuseppe Conte a Napoli con Manfredi: «È il momento della ripartenza, via tutti i limiti di capienza» - Volatilevitali1 : RT @NFratoianni: Siamo in diretta dalla splendida #Napoli per parlare con Gaetano Manfredi di futuro e nuove idee. Seguici! #NapoliSolidale… - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: Siamo in diretta dalla splendida #Napoli per parlare con Gaetano Manfredi di futuro e nuove idee. Seguici! #NapoliSolidale… -