Napoli-Cagliari live dalle 20 45 | Osimhen cerca il primo gol in casa

(Di domenica 26 settembre 2021) C'eravamo tanto amati. Ildi Spalletti a punteggio pieno ospita ilancora in crisi d'identità nonostante il cambio di allenatore e l'arrivo del grande ex Mazzarri....

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliCagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo all… - bukbak_lamar : RT @Etwepaa: Napoli 3:1 Cagliari - lrdp__ : Le formazioni ufficiali di: Napoli ?? Cagliari ?? Stadio Diego Armando Maradona ? 20:45 ?? DAZN ?? Marco Piccinini - RitaParma4 : RT @RadioGenova: Italia 26 settembre 2021. Grandi manifestazioni contro l'obbligo del passaporto sanitario a Roma, Milano, Trieste, Padova,… - jcperales : RT @RadioGenova: Italia 26 settembre 2021. Grandi manifestazioni contro l'obbligo del passaporto sanitario a Roma, Milano, Trieste, Padova,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Seconda contro penultima:, Luciano Spalletti e Walter Mazzarri , animeranno il posticipo di Serie A della sesta giornata e i partenopei avranno la possibilità di ritornare in testa alla classifica e centrare ...PROBABILI FORMAZIONI/ Quote: l'importanza di Nahitan Nandez FELIPE ANDERSON - VERETOUT Viene ammonito Vina per un fallo su Felipe Anderson, quindi Immobile cerca la soluzione al volo ...Proprio come ora, al posto di Mazzarri, c’è Spalletti. Il salto di qualità, in questo scontro tra toscani, il tecnico dei sardi lo deve fare contro il proprio passato: Mazzarri Napoli e il Napoli li ...Il Napoli celebra Lorenzo Insigne che raggiunge un altro record con la partita contro il Cagliari, Questa la statistica del capitano.