Napoli-Cagliari | le probabili formazioni del match

Per la sesta giornata il Napoli affronterà il Cagliari al Maradona. In conferenza Spalletti scioglie i dubbi su Mertens e Ghoulam Il Napoli scende in campo questa sera, da primo della classe, al Maradona contro il Cagliari di Mazzarri. Gli azzurri cercano la sesta vittoria di fila in campionato per riagganciare la vetta della classifica. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 20:45. QUI Napoli – Spalletti recupera Meret ma si affida ancora ad Ospina tra i pali. In difesa dovrebbe tornare Manolas al fianco di Koulibaly, con Di Lorenzo e Mario Rui che giocheranno sugli esterni. Anguissa ormai è imprescindibile al fianco di Fabian Ruiz, mentre sulla trequarti dovrebbero giocare Zielinski, Insigne e Politano alle spalle di Osimhen.

