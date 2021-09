Napoli-Cagliari | le probabili formazioni | cambio in attacco per Spalletti

(Di domenica 26 settembre 2021)le ultime novità.ha solo un dubbio intra Politano e Lozano, Mazzarri sceglie Pavoletti. Sarà una sfida estremamente delicata quella dello stadio Diego Armando Maradona. Oggi alle 20145 si affrontanoper la sesta giornata di Serie A. I partenopei devono vincere per sorpassare nuovamente il Milan e piazzarsi al primo posto in classifica, mentre i sardi hanno esigenza di punti salvezza. Fino ad ora la squadra di Mazzarri, che ha sostituito Semplici, ha raccolto solo due punti in campionato. Il tecnico di San Vincenzo sogna di fare lo sgambetto a, lo ha detto chiaramente in conferenza stampa.: la probabile formazione Secondo quanto scrive Corriere dello Sport ...

...anche il. Il 2 - 2 di San Siro accontenta soprattutto le rivali: i rossoneri, vittoriosi sullo Spezia, balzano da soli al primo posto, gli azzurri, in caso di successo odierno con il, ...Si comincia all'ora di pranzo con Juventus - Sampdoria (12.30), si prosegue alle 18 con il derby della Capitale tra Lazio e Roma, si conclude in serata con il posticipo(20.45). ...Match di fuoco allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: il Cagliari di Mazzarri sfida la squadra di Spalletti lanciatissima e prima in classifica. Ci sarà un turnover per i rossoblù? Votate il no ...Napoli e Cagliari si sfidano nella sesta giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...