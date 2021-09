Napoli-Cagliari | le formazioni ufficiali

(Di domenica 26 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, posticipo domenicale con calcio d’inizio alle 20.45 valido per la 6a giornata di Serie A 2021-22:(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.(4-5-1): Cragno; Caceres, Walukiewicz, Godin, Zappa; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro. All. Mazzarri. Foto: Twitter personale Politano L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Napoli, come vederla in tv e in streaming La partita di stasera tra Napoli e Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming, dalle 20.45. Al Diego Maradona arriva il Cagliari di Walter Mazzarri, che vivrà una serata molto particolare nello stadio dove ha lasciato il segno in passato.