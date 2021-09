Napoli-Cagliari, Alvino: Gioca Politano. Spalletti farà turnover in Europa League” (Di domenica 26 settembre 2021) Napoli-Cagliari, secondo Carlo Alvino, Spalletti si affida a Politano in luogo di Lozano. Il tecnico prepara il turnover per la sfida di Europa League. Napoli-Cagliari: Spalletti SCEGLIE Politano Il Napoli di Spalletti ospita il Cagliari dell’ex MazzarrI. Il tecnico dei partenopei ripropone Rrahmani in difesa e pensa a Politano nel tridente offensivo. Convocati Demme e Mertens. Sardi col 4-4-1-1. Cinque vittorie su cinque per il Napoli, in testa al campionato di Serie A. La squadra partenopea è l’unica squadra del massimo campionato italiano ad aver ottenuto solo successi in questo avvio, decisa a ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 settembre 2021), secondo Carlosi affida ain luogo di Lozano. Il tecnico prepara ilper la sfida diSCEGLIEIldiospita ildell’ex MazzarrI. Il tecnico dei partenopei ripropone Rrahmani in difesa e pensa anel tridente offensivo. Convocati Demme e Mertens. Sardi col 4-4-1-1. Cinque vittorie su cinque per il, in testa al campionato di Serie A. La squadra partenopea è l’unica squadra del massimo campionato italiano ad aver ottenuto solo successi in questo avvio, decisa a ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliCagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo all… - infoitsport : Serie A, il programma odierno: alle 18 il derby di Roma, stasera Napoli-Cagliari - infoitsport : Gazzetta - A Napoli Mazzarri vuole capire quanto sarà in salita la strada del Cagliari - infoitsport : Napoli-Cagliari, non c'è spazio per la nostalgia | Alfredo Pedullà - infoitsport : Napoli-Cagliari, i precedenti: l'ultimo blitz due anni fa con Maran -