Napoli-Cagliari 2-0 | Spalletti vola a punteggio pieno

(Di domenica 26 settembre 2021) Ilbatte il2-0 nel posticipo della sesta giornata della Serie A, resta ae a quota 18 rimane leader solitario in classifica. La formazione disblocca il risultato all’11’ con Osimhen. L’attaccante nigeriano è puntuale all’appuntamento con il gol sul suggerimento di Zielinski, che dal fondo rifinisce l’azione iniziata da Anguissa. Osimhen piomba sul pallone, destro di prima intenzione e palla in rete: 1-0. Ilnon corre rischi reali nella prima frazione contro unschierato con un assetto a dir poco prudente da Mazzarri. I partenopei chiudono virtualmente i conti con mezz’ora d’anticipo. Osimhen va giù nell’area sarda dopo il contatto con Godin. Rigore, Insigne non sbaglia: 2-0 al 57?. Nell’ultima porzione di ...

