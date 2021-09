Napoli, Anguissa: «Spalletti mi ha dato fiducia. Voglio dimostrare le mie qualità» (Di domenica 26 settembre 2021) André Zambo Anguissa, giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Cagliari. Di seguito le sue parole André Zambo Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari. Di seguito le parole del centrocampista del Napoli. «Spalletti è un allenatore con molta esperienza, che fa attenzione ai dettagli e sta accanto ai giocatori. Dal mio arrivo mi ha dato fiducia e mi ha detto che conta su di me, mi chiede di aiutare al massimo i miei compagni nel recupero palle, di lavorare di interdizione e quando possibile di impostare . Questo è quello che so di dover fare ma Voglio mostrare anche le mie qualità offensiva. Sono venuto in Italia proprio per questa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) André Zambo, giocatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Cagliari. Di seguito le sue parole André Zamboha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari. Di seguito le parole del centrocampista del. «è un allenatore con molta esperienza, che fa attenzione ai dettagli e sta accanto ai giocatori. Dal mio arrivo mi hae mi ha detto che conta su di me, mi chiede di aiutare al massimo i miei compagni nel recupero palle, di lavorare di interdizione e quando possibile di impostare . Questo è quello che so di dover fare mamostrare anche le mieoffensiva. Sono venuto in Italia proprio per questa ...

