Musica sotto choc: la STAR ci ha lasciato in queste ore (Di domenica 26 settembre 2021) Il triste annuncio sui socialAd annunciare la triste notizia con un post condiviso su Facebook è il giornalista australiano e amico intimo di Lancaster, Craig Bennett. Il musicista soffriva da tempo di sclerosi multipla.Il giornalista ha scritto: “Sono addolorato nell’annunciare la scomparsa di Alan Lancaster, re della Musica di origine britannica, dio della chitarra e membro fondatore dell’iconica band, Status Quo”. Nonostante avesse la sclerosi multipla e problemi con la sua mobilità, Alan ha partecipato a tour di reunion di grande successo, ha suonato coraggiosamente davanti a migliaia di fan. Alan adorava tornare con la band e il suo fedele esercito di Quo.Alan Lancaster, la storia del bassista degli Status QuoLancaster e Francis Rossi il futuro frontman dei Quo si sono incontrati alla Sedgehill Comprehensive School di Londra. Insieme ad altri due ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 settembre 2021) Il triste annuncio sui socialAd annunciare la triste notizia con un post condiviso su Facebook è il giornalista australiano e amico intimo di Lancaster, Craig Bennett. Il musicista soffriva da tempo di sclerosi multipla.Il giornalista ha scritto: “Sono addolorato nell’annunciare la scomparsa di Alan Lancaster, re delladi origine britannica, dio della chitarra e membro fondatore dell’iconica band, Status Quo”. Nonostante avesse la sclerosi multipla e problemi con la sua mobilità, Alan ha partecipato a tour di reunion di grande successo, ha suonato coraggiosamente davanti a migliaia di fan. Alan adorava tornare con la band e il suo fedele esercito di Quo.Alan Lancaster, la storia del bassista degli Status QuoLancaster e Francis Rossi il futuro frontman dei Quo si sono incontrati alla Sedgehill Comprehensive School di Londra. Insieme ad altri due ...

Advertising

STAYWKOO : odio i documentari perché inseriscono le clip dei concerti con i fan e tutto lo stadio illuminato con la musica sot… - Michele88490738 : @Ferrarista1986 @massimozampini Bravo, in questa squadra c'è proprio tutto, non manca nulla, a partire dal caca sot… - dentinidiyoongi : il fatto che abbia lasciato quella base strumentale così che potessero farci una dance break, è entrato nel loro mo… - giparri : Ma perché gli etero devono mettere musica random sotto ogni santa storia Instagram non me ne capacito - CarpaneseSilva1 : RT @MinutemanItaly: A che serve il Senato in tempi di Cabina di Regia? Ma è, chiaro, sala da concerto di Musica Sacra per gli amici. Prossi… -