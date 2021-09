MOVIOLA – Udinese-Fiorentina, contatto Walace-Bonaventura: tanti dubbi sul rigore assegnato (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo 16?, cambia il punteggio alla Dacia Arena grazie al gol realizzato da Dusan Vlahovic. rigore perfetto calciato dall’attaccante della Fiorentina, sul quale Silvestri non può nulla. L’Udinese tuttavia può avere qualcosa da recriminare per la scelta del direttore di gara. Inizialmente Ghersini aveva lasciato correre, non ritenendo falloso il contatto tra Walace e Bonaventura in area di rigore. Tuttavia il Var Pairetto lo ha richiamato ad una on field review e l’arbitro è tornato sui suoi passi. Il contatto c’è, ma l’impressione è che Ghersini avesse visto bene in diretta, venendo poi tratto in inganno dal Var. Fatto sta che la Fiorentina è avanti 1-0 a Udine grazie a Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo 16?, cambia il punteggio alla Dacia Arena grazie al gol realizzato da Dusan Vlahovic.perfetto calciato dall’attaccante della, sul quale Silvestri non può nulla. L’tuttavia può avere qualcosa da recriminare per la scelta del direttore di gara. Inizialmente Ghersini aveva lasciato correre, non ritenendo falloso iltrain area di. Tuttavia il Var Pairetto lo ha richiamato ad una on field review e l’arbitro è tornato sui suoi passi. Ilc’è, ma l’impressione è che Ghersini avesse visto bene in diretta, venendo poi tratto in inganno dal Var. Fatto sta che laè avanti 1-0 a Udine grazie a Vlahovic. SportFace.

