MOVIOLA – Empoli-Bologna | Zurkowski atterra De Silvestri | giusto il rigore assegnato da Giacomelli

(Di domenica 26 settembre 2021) Succede di tutto nell’avvio di, che in pochi minuti ha visto l’autogol di Bonifazi e il gol di Skov Olsen per il pareggio. Al 19?, l’episodio che potrebbe portare in vantaggio i felsinei: palla vagante in area, Dearriva prima sul pallone e vieneto danon ha dubbi e assegna il: il replay evidenzia il contatto netto, per cui la decisione è corretta. Infatti non c’è nemmeno stato bisogno dell’on field review. Arnautovic ha poi fallito il penalty, colpendo il palo. SportFace.

Empoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22. L'episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22: Empoli Bologna. L'episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Bologna, valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Giacomelli.