Motocross delle Nazioni, l'Italia vola in testa dopo gara-2! Guadagnini 6° davanti a Lupino, vince Herlings

Jeffrey Herlings ha vinto la gara-2 del Motocross delle Nazioni, quella che prevede la partecipazioni della categoria Open e della MX2. L'olandese era il grande favorito della vigilia sulla sabbia dura del tracciato intitolato a Tazio Nuvolari e non ha deluso le aspettative: l'attuale leader del Mondiale MXGP ha preso il largo già dalle prime battute di gara e poi ha fatto il vuoto, tagliando il traguardo con addirittura 49.1 secondi di vantaggio sullo svizzero Valentin Guillod e 50.4 secondi sull'austriaco Rene Hofer. A oltre un minuto si sono piazzati il belga Brent van Doninck e il tedesco Henry Jacobi. Il nostro Mattia Guadagnini ha pagato a caro prezzo una caduta quando si trovava in terza posizione e ha concluso così in sesta piazza.

