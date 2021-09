Motocross delle Nazioni: Guadagnini è ottimo 5° in gara-1 e tiene in vita l’Italia, sfortunato Cairoli (Di domenica 26 settembre 2021) Partenza in salita per l’Italia nella Finale A del Motocross delle Nazioni 2021, in corso di svolgimento al “Tazio Nuvolari” di Mantova. In gara-1, riservata alle categorie MXGP e MX2, Mattia Guadagnini ha conquistato una quinta posizione preziosissima mentre il nove volte campione iridato Tony Cairoli si è dovuto accontentare di un pessimo 21° posto a causa di due cadute. Al termine della prima manche, vinta dal danese Thomas Kjer Olsen, la Francia si trova al comando della classifica generale provvisoria della manifestazione a quota 11 punti grazie alla seconda piazza di uno strepitoso Tom Vialle (MX2) e ad una solida nona posizione portata a casa da Benoit Paturel (MXGP). Distacchi già importanti per le inseguitrici, a partire dal Belgio 2° con 23 punti in seguito ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Partenza in salita pernella Finale A del2021, in corso di svolgimento al “Tazio Nuvolari” di Mantova. In-1, riservata alle categorie MXGP e MX2, Mattiaha conquistato una quinta posizione preziosissima mentre il nove volte campione iridato Tonysi è dovuto accontentare di un pessimo 21° posto a causa di due cadute. Al termine della prima manche, vinta dal danese Thomas Kjer Olsen, la Francia si trova al comando della classifica generale provvisoria della manifestazione a quota 11 punti grazie alla seconda piazza di uno strepitoso Tom Vialle (MX2) e ad una solida nona posizione portata a casa da Benoit Paturel (MXGP). Distacchi già importanti per le inseguitrici, a partire dal Belgio 2° con 23 punti in seguito ...

