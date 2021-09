Morte Vinales, dai piloti 'baby' alle moto omologate: come evitare nuove tragedie? (Di domenica 26 settembre 2021) L'incidente in corsa che a Jerez ha tolto la vita al pilotino spagnolo quindicenne Dean Berta Vinales è in sostanza lo stesso di quello che lo scorso 30 maggio al Mugello ha ucciso il diciannovenne ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) L'incidente in corsa che a Jerez ha tolto la vita alno spagnolo quindicenne Dean Bertaè in sostanza lo stesso di quello che lo scorso 30 maggio al Mugello ha ucciso il diciannovenne ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Vinales Morte Vinales, dai piloti 'baby' alle moto omologate: come evitare nuove tragedie? L'incidente in corsa che a Jerez ha tolto la vita al pilotino spagnolo quindicenne Dean Berta Vinales è in sostanza lo stesso di quello che lo scorso 30 maggio al Mugello ha ucciso il diciannovenne svizzero Jason Dupasquier e che lo scorso 25 luglio ad Aragon ha fatto salire in cielo un altro ...

MORTO DEAN BERTA VINALES/ Fabrizio denuncia: 'La Federazione gioca con le vite umane' ... ma purtroppo ieri non è andata così: parla di imprevedibile, il pilota azzurro, ma dice anche che la morte di Vinales avrebbe forse potuto essere prevista. CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e ...

Morte Vinales, il Dottor Costa: "Sicurezza al massimo. Ma impossibile salvarsi se l’impatto è con la moto" La Gazzetta dello Sport SSP, Jerez, Gara: Aegerter fa il vuoto e incrementa su Odendaal Dominique Aegerter vola nell'unica gara del weekend di Jerez e vince con ben nove secondi di vantaggio su Philipp Oettl, secondo. Chiude il podio Niki Tuuli, terzo. Manuel Gonzalez è quarto, mentre il ...

Superbike, Razgatlioglu batte Rea in gara-1 in una Jerez ancora sotto choc Il turco aumenta il vantaggio sul nordirlandese nella classifica del mondiale ma il pensiero è ancora a Dean Berta Vinales, morto tragicamente ieri in Supersport 300.

