Morte di Dean Berta Vinales, il pilota italiano Michel Fabrizio lascia il motociclismo: “Troppa indifferenza, è un’ecatombe” (Di domenica 26 settembre 2021) Uno sport che “non è più lo stesso”, dove regna “l’indifferenza della Federazione Internazionale” per i pericoli corsi dai piloti ogni volta che montano in sella. E adesso, dopo la Morte del 15enne Dean Berta Vinales durante la gara di SuperSport 300, sul circuito spagnolo di Jerez, il pilota italiano Michel Fabrizio ha deciso che questo mondo non è più il suo. Così, con un lungo post su Facebook, ha annunciato il proprio ritiro: “Ad oggi nella Formula 1 ci sono meno morti, invece nel motociclismo ultimamente c’è un’ecatombe. È il momento di dire basta”. Nel suo messaggio d’addio ripercorre in qualche modo anche la sua carriera, lui che vanta un importante passato in Superbike e che è stato assente dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Uno sport che “non è più lo stesso”, dove regna “l’della Federazione Internazionale” per i pericoli corsi dai piloti ogni volta che montano in sella. E adesso, dopo ladel 15ennedurante la gara di SuperSport 300, sul circuito spagnolo di Jerez, ilha deciso che questo mondo non è più il suo. Così, con un lungo post su Facebook, ha annunciato il proprio ritiro: “Ad oggi nella Formula 1 ci sono meno morti, invece nelultimamente c’è. È il momento di dire basta”. Nel suo messaggio d’addio ripercorre in qualche modo anche la sua carriera, lui che vanta un importante passato in Superbike e che è stato assente dal ...

