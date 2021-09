Monterosi-Palermo, D’Antoni: “Rosa messi alle corde. C’è mancato poco per vincere” (Di domenica 26 settembre 2021) Le dichiarazioni del tecnico del Monterosi a margine del pareggio maturato contro il Palermo di Giacomo Filippi Leggi su mediagol (Di domenica 26 settembre 2021) Le dichiarazioni del tecnico dela margine del pareggio maturato contro ildi Giacomo Filippi

Advertising

Mediagol : Monterosi-Palermo, D’Antoni: “Rosa messi alle corde. C’è mancato poco per vincere” - Mediagol : SportMediagol, post-partita Monterosi-Palermo 1-1 - PalermoToday : Palermo, Filippi mastica amaro: “Abbiamo giocato solamente gli ultimi dieci minuti” - zazoomblog : VIDEO Monterosi-Palermo 1-1: Filippi e Brunori in mixed zone dopo il pareggio - #VIDEO #Monterosi-Palermo #Filippi - Mediagol : VIDEO Monterosi-Palermo 1-1: Filippi e Brunori in mixed zone dopo il pareggio -