Mondiali di ParaTrap, l’Italia conquista 4 medaglie: oro a Poli (Di domenica 26 settembre 2021) E’ di un oro, due argenti e un bronzo il bilancio dell’Italia del commissario tecnico Principe Benedetto Barberini nelle finali dei Mondiali di ParaTrap svoltesi ieri sulle pedane del Tav Concaverde a Lonato. L’oro è arrivato grazie a un tiratore della zona, il bresciano di Gavardo Emilio Poli, impostosi nella classifica PT3 (tiratori con disabilità agli arti superiori) con il punteggio di 39/50 davanti all’altro azzurro Francesco Nespeca, carabiniere marchigiano, che ha chiuso a quota 34. Bronzo allo spagnolo Antonio Brinas Mora. L’argento è invece arrivato dal Poliziotto sardo Oreste Lai nella classifica PT1 (tiratori in carrozzina), che si è arreso soltanto al cipriota Neofytos NIikolaou (37-34). Bronzo al rappresentante degli Emirati Arabi Mohammed Alhebsi. Dalla gara PT2 (tiratori con disabilità ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021) E’ di un oro, due argenti e un bronzo il bilancio deldel commissario tecnico Principe Benedetto Barberini nelle finali deidisvoltesi ieri sulle pedane del Tav Concaverde a Lonato. L’oro è arrivato grazie a un tiratore della zona, il bresciano di Gavardo Emilio, impostosi nella classifica PT3 (tiratori con disabilità agli arti superiori) con il punteggio di 39/50 davanti all’altro azzurro Francesco Nespeca, carabiniere marchigiano, che ha chiuso a quota 34. Bronzo allo spagnolo Antonio Brinas Mora. L’argento è invece arrivato dalziotto sardo Oreste Lai nella classifica PT1 (tiratori in carrozzina), che si è arreso soltanto al cipriota Neofytos NIikolaou (37-34). Bronzo al rappresentante degli Emirati Arabi Mohammed Alhebsi. Dalla gara PT2 (tiratori con disabilità ...

