Mondiali ciclismo 2021, Sonny Colbrelli: “Deluso per il risultato, volevo mettere la ciliegina sulla torta. Mi sentivo bene” (Di domenica 26 settembre 2021) È stato il miglior italiano, ma non è andato oltre una decima posizione che non può soddisfarlo. Sonny Colbrelli, campione d’Europa in carica, ci ha provato in tutti i modi ad andare all’assalto al titolo iridato nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo in Belgio, ma purtroppo non è riuscito nell’impresa. Le sensazioni a caldo dell’azzurro: “Sia stanco che Deluso per il risultato. La fortuna non è stata dalla nostra parte, nella caduta Matteo Trentin e Davide Ballerini sono rimasti coinvolti e li abbiamo persi, dopo nel finale ci hanno messi in mezzo. Eravamo lì, avevo Nizzolo e Bagioli, che aveva tirato prima. O seguo van Aert, o seguo Alaphilippe, sono andati via ed è andata così”. Purtroppo la forma era eccellente: “Le mie sensazioni erano buone, per quello mi girano un po’ le ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) È stato il miglior italiano, ma non è andato oltre una decima posizione che non può soddisfarlo., campione d’Europa in carica, ci ha provato in tutti i modi ad andare all’assalto al titolo iridato nella prova in linea deidiin Belgio, ma purtroppo non è riuscito nell’impresa. Le sensazioni a caldo dell’azzurro: “Sia stanco cheper il. La fortuna non è stata dalla nostra parte, nella caduta Matteo Trentin e Davide Ballerini sono rimasti coinvolti e li abbiamo persi, dopo nel finale ci hanno messi in mezzo. Eravamo lì, avevo Nizzolo e Bagioli, che aveva tirato prima. O seguo van Aert, o seguo Alaphilippe, sono andati via ed è andata così”. Purtroppo la forma era eccellente: “Le mie sensazioni erano buone, per quello mi girano un po’ le ...

