Mondiali ciclismo 2021, Remco Evenepoel: “Abbiamo fatto una buona gara, peccato che non abbia fruttato una medaglia” (Di domenica 26 settembre 2021) È stato sicuramente, di gran lunga, il migliore dei suoi. Ha dato una risposta a tutti i detrattori, si è preso una valanga di applausi dal pubblico, purtroppo però è stato vano ai fini del risultato. Una gara da sogno quella di Remco Evenepoel che si è sacrificato per la causa, per il suo Belgio, con i compagni che non hanno concretizzato nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo di casa. Le parole del belga a Wielerflits: “Sono distrutto. È incredibile quanto presto siano iniziati gli scatti. Ma sentivamo che i francesi volevano prendere l’iniziativa. Quando Cosnefroy è scattato, non ho esitato. Quindi il resto della squadra è rimasta a guardare”. Prosegue: “Quando c’è stato un altro attacco a Lovanio in seguito, sono andato di nuovo avanti. Con la sensazione in mente che Wout van Aert ci avrebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) È stato sicuramente, di gran lunga, il migliore dei suoi. Ha dato una risposta a tutti i detrattori, si è preso una valanga di applausi dal pubblico, purtroppo però è stato vano ai fini del risultato. Unada sogno quella diche si è sacrificato per la causa, per il suo Belgio, con i compagni che non hanno concretizzato nella prova in linea deididi casa. Le parole del belga a Wielerflits: “Sono distrutto. È incredibile quanto presto siano iniziati gli scatti. Ma sentivamo che i francesi volevano prendere l’iniziativa. Quando Cosnefroy è scattato, non ho esitato. Quindi il resto della squadra è rimasta a guardare”. Prosegue: “Quando c’è stato un altro attacco a Lovanio in seguito, sono andato di nuovo avanti. Con la sensazione in mente che Wout van Aert ci avrebbe ...

