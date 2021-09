Mondiali ciclismo 2021, Matteo Trentin: “La caduta ci ha scombussolato i piani” (Di domenica 26 settembre 2021) Un Mondiale incolore quello della Nazionale italiana di ciclismo in quel di Lovanio. Il migliore della squadra guidata da Davide Cassani è stato il capitano, Sonny Colbrelli, solo decimo nella gara vinta da Julian Alaphilippe. Ci si aspettava qualcosa in più dalla banda tricolore, colpita dalla sfortuna ad inizio corsa. Il commento di Matteo Trentin, caduto proprio nella prima fase: “Peccato. Avevamo pensato ad un’altra gara e questa caduta ci ha scombianto i piani. Però i ragazzi, una volta recuperato il distacco dai primi, sono stati bravi e pronti”. Dello stesso parere è Diego Ulissi: “La caduta ci ha penalizzato più del previsto, siamo stati bravi a raddrizzare la situazione e a portare avanti gli uomini su cui puntavamo. Poi Julien ha fatto il numero…”. Protagonista in gara ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Un Mondiale incolore quello della Nazionale italiana diin quel di Lovanio. Il migliore della squadra guidata da Davide Cassani è stato il capitano, Sonny Colbrelli, solo decimo nella gara vinta da Julian Alaphilippe. Ci si aspettava qualcosa in più dalla banda tricolore, colpita dalla sfortuna ad inizio corsa. Il commento di, caduto proprio nella prima fase: “Peccato. Avevamo pensato ad un’altra gara e questaci ha scombianto i. Però i ragazzi, una volta recuperato il distacco dai primi, sono stati bravi e pronti”. Dello stesso parere è Diego Ulissi: “Laci ha penalizzato più del previsto, siamo stati bravi a raddrizzare la situazione e a portare avanti gli uomini su cui puntavamo. Poi Julien ha fatto il numero…”. Protagonista in gara ...

