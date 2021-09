Mondiale Ciclismo: Julian Alaphilippe vince il campionato del mondo, l'Italia chiude in testa al medagliere (Di domenica 26 settembre 2021) Il campione francese si conferma campione del mondo. Il bis a un anno di distanza dopo l'arrivo a braccia alzate sul circuito ... Leggi su today (Di domenica 26 settembre 2021) Il campione francese si conferma campione del. Il bis a un anno di distanza dopo l'arrivo a braccia alzate sul circuito ...

Advertising

Coninews : CAPOLAVORO AZZURRO! ??????????? @Elisa_balsamo vince in volata il titolo mondiale nella prova in linea di ciclismo su… - officialmaz : Quindi oggi abbiamo vinto solo: Un Gran Premio di #MotoGP. Un Mondiale di ciclismo. Un Europeo di pallavolo.… - ilpost : Il ciclista Filippo Ganna è campione del mondo della cronometro per la seconda volta consecutiva - MauDonghi : @Eurosport_IT Oggi contava il mondiale di ciclismo. - LucaDoh : @OfficialForHum Il mondiale élite uomini di ciclismo? -