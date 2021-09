Mirabelli: "Su referendum non è solo problema di firme, Parlamento deve riacquistare peso' (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Il massiccio ricorso ai referendum, grazie anche alla possibilità dell'utilizzo della firma digitale per la loro richiesta, manifesta "un'esigenza di riequilibrio dei poteri, che non può venire dalle norme, ma dalla stessa politica. Del resto il problema della debolezza del Parlamento la avvertiamo anche nei confronti del'Esecutivo". Lo dice all'Adnkronos Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale. "Certamente la politica -spiega- dovrebbe essere più pronta a discutere a deliberare su temi di grande rilievo, sui quali poi si eserciterebbe l'elettorato in forma abrogativa se ci fosse un contrasto con la legge approvata dalle Camere. Non è tanto un problema di raccolta delle firme quindi, anche perchè per modificare il numero dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Il massiccio ricorso ai, grazie anche alla possibilità dell'utilizzo della firma digitale per la loro richiesta, manifesta "un'esigenza di riequilibrio dei poteri, che non può venire dalle norme, ma dalla stessa politica. Del resto ildella debolezza della avvertiamo anche nei confronti del'Esecutivo". Lo dice all'Adnkronos Cesare, presidente emerito della Corte costituzionale. "Certamente la politica -spiega- dovrebbe essere più pronta a discutere a deliberare su temi di grande rilievo, sui quali poi si eserciterebbe l'elettorato in forma abrogativa se ci fosse un contrasto con la legge approvata dalle Camere. Non è tanto undi raccolta dellequindi, anche perchè per modificare il numero dei ...

