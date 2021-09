Milinkovic-Savic: “Mi piace segnare nel derby. E’ il terzo gol che faccio. Proverò a farne altri” (Di domenica 26 settembre 2021) A Dazn ha parlato Milinkovic Savic dopo il derby vinto dalla Lazio contro la Roma. Queste le parole del serbo: “Abbiamo finalmente una buona partita. Abbiamo giocato molto meglio di quelle prime. Ci serviva una vittoria nel derby per andare avanti e affrontare le prossime partite. Ho fatto tanti gol importanti. Mi piace segnare nel derby, è la terza volta e cercherò di farne ancora”. Mancato un pò di cinismo: “Su quello dobbiamo migliorare tanto. Spesso facciamo uno-due gol e poi perdiamo la cattiveria. Dobbiamo migliorare tanto su quello”. Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) A Dazn ha parlatodopo ilvinto dalla Lazio contro la Roma. Queste le parole del serbo: “Abbiamo finalmente una buona partita. Abbiamo giocato molto meglio di quelle prime. Ci serviva una vittoria nelper andare avanti e affrontare le prossime partite. Ho fatto tanti gol importanti. Minel, è la terza volta e cercherò diancora”. Mancato un pò di cinismo: “Su quello dobbiamo migliorare tanto. Spesso facciamo uno-due gol e poi perdiamo la cattiveria. Dobbiamo migliorare tanto su quello”. Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

