Milano, in piazza Duomo per Giorgia Meloni anche i leghisti delusi: "Più coerente di Salvini, è la vera leader del centrodestra" (Di domenica 26 settembre 2021) "Salvini era il mio amore, ma mi sa che voterò per la Meloni". Per sua fortuna il leader della Lega era fuori Milano, perché ieri pomeriggio la classica passeggiata del sabato in Duomo gli sarebbe costata parecchi dispiaceri. Per chiudere la campagna elettorale ha scelto la periferia, Matteo Salvini, quella romana di Tor Bella Monaca. Ma a intervenire sono poche centinaia di persone. E mentre lui fatica a riempire le periferie, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si accomoda nel salotto di Milano vantandosi del risultato. "Me l'avessero detto qualche anno fa che avremmo riempito così piazza Duomo, obiettivamente avrei avuto qualche difficoltà a crederci", esordisce dal palco.

