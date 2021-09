Milan, per Maldini esordio romantico ed efficace. Pioli indovina tutto / Video (Di domenica 26 settembre 2021) È il terzo, Daniel Maldini a giocare per il Milan, della dinastia. Gol all'esordio e vittoria grazie all'ottimo lavoro di Stefano Pioli, che gestisce bene i cambi nell'undici titolare e le sostituzioni a gara in corso. Nella Video news l'analisi. Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 settembre 2021) È il terzo, Daniela giocare per il, della dinastia. Gol all'e vittoria grazie all'ottimo lavoro di Stefano, che gestisce bene i cambi nell'undici titolare e le sostituzioni a gara in corso. Nellanews l'analisi.

Advertising

giomalago : Una leggenda infinita. Unica. La dinastia #Maldini continua a scrivere la storia: Daniel, ultimo talento della fami… - AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - OptaPaolo : 12 - Prima partita da titolare in Serie A per Daniel #Maldini: sono passati 12 anni e 117 giorni (31/05/2009 vs Fio… - Marci14V : @simone_volponi @OfficialASRoma @ibanez41oficial @Hyundai_Italia Smalling è l’equivalente di Ibrahimovic nel Milan.… - infoitsport : Lazio, Tare: 'Serve ritrovare l'autostima persa col Milan, battiamo la Roma per ripartire. Sarri ha la nostra fiduc… -