Milan, Maldini prova ad anticipare la Juventus sul mercato! (Di domenica 26 settembre 2021) Il Milan, dopo l'ottimo avvio di stagione, sta già pensando al prossimo mercato di gennaio. Nel mirino del club rossonero c'è sempre Damsgaard della Sampdoria, come riportato da Tuttosport. Maldini, infatti, avrebbe intenzione di anticipare la concorrenza per il gioiello danese. In particolare quella della Juventus, interessata a Damsgaard. La Sampdoria, dal canto suo, chiede almeno 35mln di euro. Il Milan ci pensa.

