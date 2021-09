Milan, Maldini come papà anche nell’esultanza / Video (Di domenica 26 settembre 2021) Esordio da titolare per Daniel Maldini ieri nel match vinto dal Milan con lo Spezia e primo gol per il classe 2001. Nel segno di papà Paolo Maldini, anche nell'esultanza. Sono molto simili. Eccole nella Video news. Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 settembre 2021) Esordio da titolare per Danielieri nel match vinto dalcon lo Spezia e primo gol per il classe 2001. Nel segno diPaolonell'esultanza. Sono molto simili. Eccole nellanews.

CBSSportsGolazo : Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? - PBPcalcio : MOMENTO STORICO e l'emozione di PAOLO..... IL FIGLIO DI PAOLO, IL NIPOTE DI CESARE... DANIEL MALDINI! MILAN IN VANTAGGIO - giomalago : Una leggenda infinita. Unica. La dinastia #Maldini continua a scrivere la storia: Daniel, ultimo talento della fami… - PianetaMilan : .@acmilan, #Maldini come papà anche nell’esultanza / #Video - manoACM1899 : RT @Rigna_risorto: Immaginate non essere tifosi del Milan, all’estero idolatrati per distacco a qualsiasi altra società italiana, trofei ma… -