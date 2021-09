Milan, Kjaer e Florenzi ci saranno contro l’Atletico Madrid (Di domenica 26 settembre 2021) Archiviata la vittoria contro lo Spezia, per il Milan è ora di pensare alla sfida Champions League contro l’Atletico Madrid Dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia, il Milan inizierà oggi la preparazione alla partita di martedì sera, a San Siro contro l’Atletico Madrid che in Liga ha perso 1-0 contro l’Alaves. Stefano Pioli recupera due elementi: Florenzi e Kajer, mentre per Ibrahimovic, Messias, Bakayoko e Krunic si dovrà aspettare dopo la sosta per le nazionali per poterli rivedere in gruppo. A livello di formazione, il tecnico rossonero dovrebbe decidere se confermare Kessié o affidarsi al duo formato da Tonali e Bennacer. In difesa ci sarà il ritorno di Calabria dall’inizio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Archiviata la vittorialo Spezia, per ilè ora di pensare alla sfida Champions LeagueDopo la vittoria di ierilo Spezia, ilinizierà oggi la preparazione alla partita di martedì sera, a San Siroche in Liga ha perso 1-0l’Alaves. Stefano Pioli recupera due elementi:e Kajer, mentre per Ibrahimovic, Messias, Bakayoko e Krunic si dovrà aspettare dopo la sosta per le nazionali per poterli rivedere in gruppo. A livello di formazione, il tecnico rossonero dovrebbe decidere se confermare Kessié o affidarsi al duo formato da Tonali e Bennacer. In difesa ci sarà il ritorno di Calabria dall’inizio ...

CB_Ignoranza : Dopo Ibra, Giroud, Kjaer, Calabria e Bakayoko, al Milan si infortuna anche Florenzi. #Milan - AntoVitiello : Altro infortunio per il #Milan Si ferma #Kjaer Brutta notizia #JuveMilan - CalcioNews24 : #Milan,recuperati #Kjaer e #Florenzi per l'#AtleticoMadrid ?? - notizie_milan : Milan-Atletico Madrid: Pioli ritrova la presenza di Florenzi e Kjaer - milan_corner : @IlBuonFabio soffre da sempre questo tipo di attaccanti, con zapata sarà anche peggio se non recupera kjaer -