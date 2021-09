Milan Femminile, prima sconfitta contro il Sassuolo: il report (Di domenica 26 settembre 2021) Si ferma, dopo tre vittorie consecutive, il Milan Femminile di Ganz: 2-0 per il Sassuolo, decidono le reti di Dubcova e Dongus. Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 settembre 2021) Si ferma, dopo tre vittorie consecutive, ildi Ganz: 2-0 per il, decidono le reti di Dubcova e Dongus.

