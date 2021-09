Milan, Daniel Maldini terzo della dinastia dopo Cesare e Paolo: date e curiosità (Di domenica 26 settembre 2021) Se ti chiami Maldini e sei figlio di Paolo e nipote di Cesare, non puoi meravigliarti di quel che è accaduto ieri nel caldo umido di La Spezia. Non devi meravigliarti anche se è il caso di scomodare ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) Se ti chiamie sei figlio die nipote di, non puoi meravigliarti di quel che è accaduto ieri nel caldo umido di La Spezia. Non devi meravigliarti anche se è il caso di scomodare ...

Advertising

CBSSportsGolazo : Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? - PBPcalcio : MOMENTO STORICO e l'emozione di PAOLO..... IL FIGLIO DI PAOLO, IL NIPOTE DI CESARE... DANIEL MALDINI! MILAN IN VANTAGGIO - CB_Ignoranza : Prima da titolare, primo gol. Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare. La dinastia Maldini continua ???? #Milan… - 12Kiz : RT @FraNasato: La prima pagina di @Gazzetta_it celebra così il gol di Daniel Maldini #Milan - _indy80 : Daniel Maldini ???? #SerieA #Milan ???? -