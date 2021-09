Miky Falcicchio annuncia il cambio di passo: “Fatti per il Successo diventa 2.0” (Di lunedì 27 settembre 2021) L’agenzia ideata, fondata e diretta dall’event manager Miky Falcicchio cambia mission e strategia. Dopo il Successo riscontrato dagli eventi musicali targati #Estate90 in Puglia che si sono svolti presso la Tenuta Giannini il 10 e 14 agosto scorsi con Haiducii e Nathalie Aarts from The Soundlovers, il fondatore di Fatti per il Successo ha annunciato grossi cambiamenti alla luce del perdurare della pandemia di Covid-19. La sua agenzia è diventata 2.0. Perché? La risposta è abbastanza scontata, come ha precisato lo stesso fondatore nonché vincitore di Mister Italia 2010 in una nota stampa. Click to view slideshow. L’event manager e direttore Miky Falcicchio ha colto al volo le nuove opportunità e gli attuali bisogni del mercato ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021) L’agenzia ideata, fondata e diretta dall’event managercambia mission e strategia. Dopo ilriscontrato dagli eventi musicali targati #Estate90 in Puglia che si sono svolti presso la Tenuta Giannini il 10 e 14 agosto scorsi con Haiducii e Nathalie Aarts from The Soundlovers, il fondatore diper ilhato grossi cambiamenti alla luce del perdurare della pandemia di Covid-19. La sua agenzia èta 2.0. Perché? La risposta è abbastanza scontata, come ha precisato lo stesso fondatore nonché vincitore di Mister Italia 2010 in una nota stampa. Click to view slideshow. L’event manager e direttoreha colto al volo le nuove opportunità e gli attuali bisogni del mercato ...

