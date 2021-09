Mihajlovic: 'Molto, molto male: Bologna, è una brutta figura' (Di domenica 26 settembre 2021) EMPOLI - Sinisa Mihajlovic era in tribuna causa squalifica, ma ha potuto comunque osservare la pesante sconfitta del suo Bologna , battuto 4 - 2 dall' Empoli . " Il rigore di Arnautovic non ha pesato, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) EMPOLI - Sinisaera in tribuna causa squalifica, ma ha potuto comunque osservare la pesante sconfitta del suo, battuto 4 - 2 dall' Empoli . " Il rigore di Arnautovic non ha pesato, ...

