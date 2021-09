Migranti | Papa Francesco | Non chiudiamo le porte alla loro speranza

Advertising

Il monumento dedicato ai- Poi ilha invitato i fedeli in piazza a recarsi presso il monumento, all'interno del colonnato del Bernini, dedicato ai: 'Prima di lasciare la piazza ...13.03: non chiudere a speranze"A volte anche noi,invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare l' impressione di fare'i primi della classe' e tenere gli altri a distanza;invece che ..."Non chiudiamo le porte alla loro speranza": lo ha detto il Papa all'Angelus la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. (ANSA) ...“Tutti abbiamo le nostre ricchezze materiali, spirituali, culturali, professionali. Non sempre ci rendiamo conto che quanto ci è dato o quanto da noi conquistato, va condiviso per motivi di giustizia ...