Michael Jordan, arrestato il figlio Jeffrey: il motivo (Di domenica 26 settembre 2021) Una notizia che ha sconvolto il mondo intero, Jeffrey Jordan -figlio di Michael- è stato arrestato in Arizona Una notizia sconvolgente quella di Jeffrey Jordan che è stato arrestato in Arizona. Il figlio 33enne di Michael Jordan, nonché il più conosciuto, è al centro dei media statunitensi in seguito ad un'aggressione che l'ha portato dietro L'articolo proviene da Inews.it.

