Miasmi a Giugliano, è partito il corteo: in marcia per il diritto alla salute (Di domenica 26 settembre 2021) È partita da pochi minuti la manifestazione contro i Miasmi che nelle ultime settimane ha afflitto la città di Giugliano e i comuni limitrofi. Circa 500 persone sono in cammino da Giugliano, secondo una stima delle forze dell’ordine, che andranno ad aggregarsi con gli altri gruppi, partiti da Qualiano, Villaricca e Parete, per raggiungere tutti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 26 settembre 2021) È partita da pochi minuti la manifestazione contro iche nelle ultime settimane ha afflitto la città die i comuni limitrofi. Circa 500 persone sono in cammino da, secondo una stima delle forze dell’ordine, che andranno ad aggregarsi con gli altri gruppi, partiti da Qualiano, Villaricca e Parete, per raggiungere tutti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

